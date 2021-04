동원그룹, 2021년도 상반기 채용연계형 인턴 모집

[아시아경제 이승진 기자] 동원그룹이 2021년도 상반기 채용연계형 인턴을 모집한다.

동원그룹은 22일부터 5월 10일까지 동원산업, 동원F&B, 동원시스템즈, 동원건설산업, 동원홈푸드, 동원엔터프라이즈 등 10개 주요 계열사에서 영업, 생산, 연구, 건설, IT, 경영지원 등 다양한 부문의 인턴사원을 모집한다고 밝혔다. 모집 규모는 200여 명이다.

이번 모집은 대학교 기졸업자와 2021년 8월 졸업 예정자를 대상으로 하며 ▲서류전형 ▲온라인 필기전형 ▲1차 면접 ▲인턴십 전형 ▲최종 면접 순으로 진행된다. 서류 접수는 22일부터 다음달 10일까지이며, 동원그룹 채용 홈페이지에서 신청할 수 있다.

인턴 실습은 7월부터 약 4~5주 동안 진행되며 현업 근무를 통해 지원자들의 직무역량, 조직적합도, 성장가능성 등을 종합적으로 검토한다. 실습 종료 후에는 채용면접 대상자를 선발해 경영진 면접 후 정규직 채용 여부를 최종 결정한다.

동원그룹은 별도의 온라인 사이트를 통해 각종 채용 정보를 제공한다. 지원자들은 회사 및 직무별 Q&A, 모집전형 안내영상, 채용 브로슈어 등 다양한 콘텐츠를 볼 수 있으며, 온라인 화상 상담과 1:1 채팅 상담을 통해 손쉽게 채용 관련 정보를 얻을 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr