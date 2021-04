[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 4,570 전일대비 140 등락률 +3.16% 거래량 246,141 전일가 4,430 2021.04.20 11:05 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 취약계층 아동에게 마스크스트랩 전달동양생명, 가입 첫 날부터 암진단비 '우리아이미래보장보험' 출시동양생명, 금소법 준수 서약 "소비자 신뢰 강화" close 은 창립기념일을 맞아 지역사회 독거노인을 위해 꽃화분을 심어 전달하는 '화(花)를 품은 봄날' 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.

동양생명 임직원들은 15일부터 16일까지 양일간 직접 화분에 꽃을 심어 약 200여 개의 꽃화분을 제작, 서울특별시사회복지협의회를 통해 시립용산노인종합복지관에 전달했다.

동양생명 관계자는 "창립기념일을 임직원들과 함께 뜻깊게 보내기 위해 이번 행사를 기획했다"며 "작은 꽃화분이지만 어르신들이 식물을 보면서 잠시마나 활력을 느끼고 정서적 위안을 얻으시기를 바란다"고 전했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr