▲ 19일 조남위씨 별세(향년 84세)= 조소연(행정안전부 정부청사관리본부장)씨 부친상. 한강성심병원 장례식장 VIP 1호. 발인 21일. 장지 충남 서천 선영. 02-2639-5282. 상주 측에서 코로나19로 인해 가족장으로 조용히 치르겠다는 양해를 부탁해와 알려드립니다.

