<장 마감 후 주요 공시>

◆엠투엔=14일 신라젠 인수 관련 우선협상대상자 선정 이후 검토 및 협의 진행 중

◆디에스티=운영자금 조달 목적으로 60억원 규모 유상증자 결정

◆소리바다=보통주 20대 1 감자 결정

◆와이오엠=77억원 규모 토지 및 건물 와이오엠리츠에서 양수 결정

◆대양제지=거래소에 개선계획서 제출·20영업일 이내 기업심사위원회 심의 의결 예정

◆서울반도체=주식매수선택권 행사로 4억6000만원 규모 자사주 처분 결정

