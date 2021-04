김기현, 국민의힘 원내대표 경선 출마…"변화·혁신 통합형 리더 될 것"

[아시아경제 금보령 기자] 김기현 국민의힘 의원이 18일 원내대표 도전을 공식화했다.

4선인 김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "지략적 투쟁과 인화단결로 국민의힘을 야권연대의 중심축으로 만드는 '변화와 혁신의 통합형 리더'가 되겠다"며 원내대표 경선 출마 의사를 밝혔다.

김 의원은 특히 '통합' 정치를 강조했다. 그는 "특정 계파에 속하지 않아 당내 비토세력이 거의 없다. 그런 면에서 대통령 선거를 앞두고 당 내외의 여러 인물과 세력을 통합하면서 대선후보를 공정하게 선택해 세우는 데 있어 최적의 적임자라고 생각한다"며 "소통과 공감을 통해 '뺄셈과 배제의 정치'가 아닌, '덧셈과 포용의 정치'로 역동적인 통합의 리더십을 보여주겠다"고 말했다.

초선 의원들에게 역할과 권한을 부여하겠다는 제안도 했다. 김 의원은 "젊은이들의 생각과 지향점, 청년층에게 다가가기 위한 초선 의원들의 혁신적인 전략과 비전을 보다 체계적이고, 조직적으로 뒷받침할 수 있도록 당의 당헌과 당규에 적극 반영하도록 하겠다"고 얘기했다.

초선 의원의 당 대표 도전에 대해서도 김 의원은 "적극 환영한다"며 "초선 의원이 당 대표로 나서겠다고 하고 분위기가 조성되는 것 자체가 대단히 고무적이라고 생각한다. 적극적 도전과 성취를 만들 수 있는 분위기가 만들어졌다"고 설명했다.

김 의원은 범야권 통합의 시작으로 '당의 자강'을 주장했다. 그는 "스스로 힘을 키우고 국민 지지를 받을 수 있도록 정비해야 한다. 당내 인력을 최대한 가동해서 우리의 몸집을 먼저 잘 가다듬는 것이 급선무"라며 "국민들의 지지를 확실하게 획득할 수 있다는 전제 하에 당 밖에 있는 인물들을 다 껴안을 수 있는 조치를 해야 한다"고 했다.

