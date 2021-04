바이든·스가 "中·北 문제 협력‥5G·반도체 공동 대응"(종합)

미일 정상회담 후 공동 기자회견

中 압박 협력 확인...北 비핵화 공동 대응키로

한미일 협력 필요성도 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 16일(현지시간) 미국과 일본이 중국과 북한 문제에 협력하기로 했다고 밝혔다. 두 정상은 5세대(5G)와 반도체 공급망에 공동 투자하기로 했다.

바이든 대통령은 이날 백악관에서 스가 요시히데 일본 총리와 첫 대면 정상회담 후 공동 기자회견에서 "우리는 자유롭고 개방된 인도·태평양의 미래를 보장하기 위해 중국으로부터 도전과제와 동중국해, 남중국해는 물론 북한과 같은 문제에 대응하는 데 있어 협력하기로 약속했다"라고 밝혔다.

그는 일본과 미국이 인도·태평양에서 강력한 두 민주주의 국가라며 "우리는 인권과 법치를 포함해 공동의 가치를 수호하고 진전시키는 데 전념하고 있다"라고 강조했다.

바이든 대통령은 또 양국이 5G, 인공지능, 양자 컴퓨팅, 유전체학, 반도체 공급망과 같은 분야에서 함께 투자하기로 했다고 말했다.

바이든 대통령은 또 두 정상이 기후변화 문제에 협력하고 2050년까지 순탄소배출 '제로'로 만드는 데 전념하기로 했다고 말했다.

마이크를 이어 받은 스가 총리는 "북한 대응이나 인도·태평양 지역의 평화와 번영을 위해 한미일 3국 협력이 전례 없이 중요해졌다는 인식에서 일치했다"라고 말했다.

스가 총리는 또 "북한에 관해서는 대량 파괴 무기 및 온갖 사정거리 탄도미사일의 CVID(완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화)에 대한 약속과 유엔 안전보장이사회의 결의에 토대를 둔 의무에 따를 것을 강하게 요구하기로 일치했다"고 말했다.

그는 북한에 의한 일본인 납치문제를 조속히 해결해야 한다는 데 양국이 의견을 같이했음을 밝혔다.

스가 총리는 중국에 대한 강경한 대응 필요성을 언급했다. 스가 총리는 "동중국해나 남중국해에서의 힘에 의한 현상 변경 시도, 지역의 타자에 대한 위압에 반대하기로 (의견이) 일치했다"라며 말했다.

그는 특히 "대만이나 신장위구르 지역을 둘러싼 상황에 관해서 논의했다"고 소개하면서 "대만 해협의 평화와 안정의 중요성에 관해 미일 간에 일치했다"라고 설명했다.

일각에서는 미일 정상이 회담 후 대만에 대한 견해를 밝힐 지에 주목해 왔다.

스가 총리는 또 전 세계 단결의 상징으로 도쿄 올림픽·패럴림픽을 개최할 결의를 표명했으며 바이든 대통령이 이에 대해 지지했다고 전했다.

이날 회담에서 바이든 대통령은 스가 총리를 '요시'라고 부르며 친분을 과시했다. 스가 총리는 지난달 화상으로 열린 미국과 일본, 인도, 호주의 '쿼드'(Quad) 정상회담 당시에는 '헤이, 조'(Hey, Joe)라고 바이든 대통령의 이름을 부른 바 있다.

바이든 대통령과 스가 총리는 점심과 차를 마신 후 백악관 집무실에서 오후 1시 50분경 단독 정상회담을 시작했다. 오후 3시 10분부터는 백악관 국빈 만찬장에서 확대 정상회담이 열렸다.

확대 정상회담에서 바이든 대통령은 토니 블링컨 국무장관·로이드 오스틴 국방부 장관, 재닛 옐런 재무부 장관, 제이크 설리번 국가안보보좌관, 지나 러만도 상무부 장관과 함께했다.

스가 총리 사카이 마나부 관방부장관, 기타무라 시게루 국가안보국장, 이즈미 히로토 총리 보좌관 등이 동석했지만 미국과 달리 부처 장관들은 참석하지 않았다.



