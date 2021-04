이마트×KB국민은행, 쇼핑·적금 연계 '이마트 국민 적금' 출시

이마트서 연간 120만원 이상 쇼핑시 최대 연 10% 금리 제공

'이마트 5만원 이상 구매 시 5000원 할인 쿠폰' 매월 지급

4월19일부터 28일까지 사전 응모 통해 10만좌 한정 판매

[아시아경제 김유리 기자] 이마트는 KB국민은행과 손잡고 쇼핑과 적금을 연계한 '이마트 국민 적금'을 선보인다고 18일 밝혔다.

'이마트 국민 적금'은 매월 10만원씩 1년간 납입하는 상품으로 이마트 매장에서 연간 120만원 이상 구매 시 최고 연 10.0%(우대이율 포함) 금리를 제공 받을 수 있다(트레이더스·외부전문점·임대매장·온라인몰 등 제외).

또 적금을 개설하고 납입하면 이마트 오프라인 매장에서 5만원 이상 구매 시 5000원을 할인 받을 수 있는 쿠폰을 매월 지급해 총 6만원의 쇼핑 할인 혜택도 받을 수 있다.

적금은 4월19일부터 28일까지 사전 응모 후 추첨을 통해 10만명을 선정하며 'KB스타뱅킹앱'을 통해 응모할 수 있다. 당첨된 고객은 4월29일 개별 전송되는 가입 링크를 통해 5월3일부터 9일까지 가입하면 된다. 당첨되지 않은 고객에게도 추첨을 통해 신세계 모바일 상품권 5000원을 최대 5000명에게 제공한다.

이마트는 KB국민은행과 손잡고 쇼핑과 적금을 연계한 상품을 선보인 이유로 '고객 혜택 강화'를 꼽았다. 이를 통해 오프라인 이마트 경쟁력을 제고한다는 목표다. 이마트에서 일정 금액 이상 구매했을 시 적금 금리를 높여주고, 매월 이마트 매장에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 제공함으로써 자연스럽게 오프라인 매장을 방문할 수 있도록 한 것이다.

이마트는 상품 가격 할인 외에 다양한 프로모션을 선보이며 고객 혜택을 강화해왔다. 행사 카드로 매월 약정 금액이상 결제 시 특정 상품을 할부금 '0원'에 구매할 수 있는 캐시백 프로모션 '이워드'는 2019년 첫 선을 보인 후 현재 8회차가 진행되고 있다. 인기 상품은 조기 마감돼 추가 물량을 투입하는 등 매회 좋은 반응을 얻고 있다.

지난해 8월에는 카카오뱅크와 함께 쇼핑과 금융을 결합한 '26주 적금 with 이마트'를 선보여 2주 만에 기존 목표치의 2배 가량인 50만명의 가입자를 기록했다.

최훈학 이마트 마케팅 상무는 "이마트를 찾아주시는 고객에게 쇼핑 혜택과 금융 혜택을 모두 드릴 수 있는 '이마트 국민 적금'을 준비했다"며 "앞으로도 오프라인 이마트 경쟁력을 높이기 위한 다양한 프로모션을 선보일 것"이랄고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr