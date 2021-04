[포토]정원오 성동구청장, 성동 스마트패션센터 개소식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 16일 오전 11시 왕십리도선동에 위치한 성동 스마트패션센터 개소식에 참석했다.

구는 지난해 서울시 의류제조업 집적지 스마트 공정화 지원사업 공모에 선정, 성동 스마트 패션센터 운영으로 공동생산 인프라를 조성하게 됐다.

성동 스마트패션센터는 자동재단설비(CAM) 구축으로 영세 의류제조업체 자동재단을 지원, 스마트 첨단장비를 활용한 교육을 제공한다.

이에 따라 의류제조업체 생산 경쟁력 향상과 함께 패션봉제산업 활성화에 기여하게 될 전망이다.

정원오 성동구청장은 “성동 스마트패션센터를 통해 지역 내 봉제업체들에게 많은 도움이 되길 바라며, 봉제업체 누구나 필요한 경우 센터를 이용할 수 있도록 해 성동형 패션 제조업 집적지로 도약하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

