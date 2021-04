[아시아경제 송승섭 기자]P2P 금융기업 투게더펀딩이 기업 간 신용평가 시스템 특허를 출원했다고 16일 밝혔다.

투게더펀딩은 기업 사이의 결제 정보를 이용해 신용도를 평가하는 방법을 고안했다. 해당 데이터로 공급사와 발주사의 ‘거래 신용도’를 판단해 신용등급을 매기는 식이다.

통상 금융기관은 기업의 신용 평가 자료를 바탕으로 최종 등급을 결정한다. 비재무적 평가의 경우 금융기관 담당자의 개인적 평가에 의존해왔다.

투게더펀딩 관계자는 “담당자의 경험과 수준에 따라 미래가치가 큰 기업의 여신을 막거나, 금융기관의 이익을 창출하는 데 걸림돌이 될 수 있어 이번 특허를 출원했다”며 “P2P 투자 시 신용도 확인에 큰 도움이 될 것”이라고 강조했다.

