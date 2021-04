[아시아경제 유인호 기자]최종건 외교부 1차관이 오는 18∼26일 콜롬비아와 코스타리카, 멕시코 등 3개국을 방문할 예정이라고 외교부가 16일 밝혔다.

최 차관은 순방 기간 해당국 외교차관과 회담하며, 코스타리카에서는 중미 지역 8개국 외교차관과 제13차 한-중미통합체제(SICA) 대화협의체 회의에도 참석할 예정이다.

특히 중남미 국가들이 추진 중인 인프라·친환경·디지털 등 분야의 대형 국책사업에 한국기업 참여를 지원하는 의미가 있을 것으로 외교부는 기대했다.

최 차관은 또한 정부의 한반도 평화프로세스에 대한 중남미 국가들의 이해를 제고하고 지지를 끌어내는 데도 힘쓸 계획이다.

