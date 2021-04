영상콘텐츠 수익구조·투자시장 변화 분석

문체부 오늘 '방송영상 리더스포럼' 제3차 회의

문화체육관광부는 16일 방송영상콘텐츠 분야 학계·업계 전문가들과 함께 '방송영상 리더스포럼' 제3차 회의를 한다. 산·학·연 전문가들이 '코로나19 이후 방송영상산업 생태계'를 주제로 매월 주요 산업 현안을 논하는 장이다.

이달에는 온라인 동영상 서비스(OTT) 성장으로 촉발된 영화·드라마 등 영상콘텐츠의 수익구조와 투자시장 변화 양상을 분석한다. 콘텐츠 분야의 정책금융 현황과 지원 방향에 대한 의견도 나눈다. 주제 발표는 포럼 위원인 신강영 타임와이즈인베스트먼트 최고재무책임자(CFO)가 맡는다. 토론에는 김국진 미디어미래연구소 소장과 이준호 호서대 경영학부 교수가 참여한다.

문체부 관계자는 "영상콘텐츠 산업이 계속 성장할 수 있도록 2150억원 규모의 콘텐츠 재원 조성을 추진한다"라며 "학계·업계와 적극적으로 소통하며 급변하는 영상콘텐츠산업 현장에서 필요한 정책을 만들겠다"라고 밝혔다.

