[아시아경제 임혜선 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 골프웨어 브랜드 왁이 유니버설 스튜디오의 대표 캐릭터 ‘몬스터즈’와 정식 헙업 라인을 출시한다.

이번 라인은 캐릭터(드라큘라, 프랑켄슈타인 등)가 가진 위트를 왁만의 과감한 색상와 패턴, 디자인이 특징이다. 특히 배우 최수영이골프 메거진 화보를 통해 아이템들을 노출, 정식 론칭 전부터 주목받았다. 왁은 라인 출시를 기념해 공식 온라인몰인 코오롱몰에서 오는 22일까지 해당 제품 구매 시 10% 할인 혜택을 제공한다.

