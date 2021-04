2분기 서울 아파트 입주물량 6560가구…전년비 '절반' 급감

2분기 전국 입주 예정 아파트 5만975가구

전년비 수도권 49.7%, 서울 50.0% 감소

국토부 "입주물량 증가에 따른 기저효과 탓"

[아시아경제 조강욱 기자] 올해 2분기 수도권과 서울 아파트 입주물량이 지난해 같은 기간과 비교해 절반이나 줄어드는 것으로 나타났다.

16일 국토교통부에 따르면 이달부터 오는 6월까지 전국에서 입주 예정인 아파트는 5만975가구로 파악됐다.

이 가운데 수도권과 서울에서 입주 예정인 민간·공공아파트는 각각 2만5443가구, 6560가구로 집계됐다. 이는 전년 동기에 비해 수도권은 49.7%, 서울은 50.0%나 쪼그라든 수치다.

세부 입주 물량을 보면 수도권은 이달 서울 마곡(512가구), 인천 오류(2894가구) 등 4899가구가 입주한다. 5월에는 성남 대장(1964가구), 의정부 고산(1331가구) 등 7817가구가, 6월에는 인천 검단(1168가구), 김포 마송(574가구) 등 1만2727가구가 입주할 예정이다.

지방은 4월 부산 만덕(1969가구), 광주 계림(908가구) 등 9197가구, 5월 아산 탕정(944가구), 경산 하양(655가구) 등 1만950가구, 6월 대구 수성(844가구), 세종시(845가구) 등 5385가구가 입주할 예정으로 조사됐다.

주택 규모별로는 60㎡이하가 1만6193가구, 60~85㎡는 2만9094가구, 85㎡초과는 5688가구로, 85㎡이하 중소형 주택이 전체의 88.8%를 차지해 중소형주택의 입주물량이 많은 것으로 집계됐다.

주체별로는 민간 3만7844가구, 공공 1만3131가구로 각각 조사됐다.

국토부는 2분기 입주물량이 작년 동기 대비 감소했지만 이는 그간의 입주물량 증가에 따른 기저효과 측면이 크다고 설명했다. 또 3분기부터는 입주물량이 회복돼 올해 전체 입주 물량은 예년 평균 수준을 유지할 것으로 내다봤다.

국토부가 전망한 올해 아파트 입주물량은 서울(4만2000가구)을 포함한 수도권 20만 가구 등 전국에서 34만 가구에 이른다. 지난해에 비해 수도권은 6000가구 늘지만 전국으로 보면 3만3000가구 줄어든 수치다.

특히 2·4 공급대책을 통해 향후 전국 200만 가구, 수도권 180만 가구 이상의 신규 물량이 공급되면서 올해 이후 분양 계획 물량도 증가하는 등 중장기 수급여건은 안정적일 것이라고 국토부는 전망했다.

국토연구원은 정부 공급대책으로 인해 올해 이후 수도권 입주물량이 과거 10년 평균 23만4000가구에서 30만8000가구로, 서울은 7만3000가구에서 11만3000가구 이상으로 대폭 확대될 것으로 분석했다.

국토부 관계자는 "현 정부 아파트 입주물량은 역대 최고 수준으로 입주 물량을 직전 기간과 단순비교하는 것은 곤란하다"면서 "올해에는 역대 최대 수준의 분양 물량도 계획돼 있어 2023년 이후 신규 입주물량 증가도 기대된다"고 설명했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr