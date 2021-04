자가격리 마친 이낙연 "민주당 반성·쇄신 통해 국민 신임 힘 보탤 것"

[아시아경제 오주연 기자] 이낙연 전 더불어민주당 대표가 15일 코로나 자가격리를 마치고 향후 당쇄신에 일조할 뜻을 밝혔다.

이날 오후 이 전 대표는 페이스북에 "8일간의 자가격리를 마치고 바깥으로 나간다"며 "민주당이 반성과 쇄신을 통해 국민의 신임을 다시 받는 일에 저의 모든 힘을 보태겠다"고 적었다.

그는 "집에 머물며 4·7재보선을 함께 뛰어주신 의원과 당원들께 전화로 감사와 사과를 드렸다"면서 "기대와 도움에 부응하지 못한 터에 그런 전화를 드리자니 면목이 없었다. 그러나 많은 분들이 오히려 민주당과 저를 위로하고 격려해주셨다"고 말했다.

이 전 대표는 "특히 국민을 향한 정책을 더욱 세심하게 정돈하고, 민생을 살려 우리 정부를 성공시켜야 한다는 말씀들을 많이 해 주셨다"면서 "선거 결과로 나타난 국민의 마음을 더 잘 헤아리라고 충고해 주셨다"고 전했다.

그는 "민주당의 역사는 대한민국 민주주의의 역사"라면서 "무수한 선배들의 희생과 숱한 패배 위에서 끝내 승리한 정당"이라고 강조했다.

그러면서 "민주당은 자랑스러운 세 분의 대통령을 배출했고, 지금은 코로나 국난을 극복하기 위해 당정청이 한 마음으로 대처하고 있다"며 "재보선 패배는 아프고 민주당이 직면한 과제들은 무겁지만, 그래도 민주당은 국민께서 주신 뜻을 살피고 국민의 신뢰를 회복할 역량과 각오를 갖고 있다고 저는 믿는다"고 했다.

이 전 대표는 "국민의 삶에서의 행복이 저희가 추구해야 할 가치"라며 "더 넓게 뛰고, 더 많은 분들을 만나 말씀을 듣겠다. 더 낮은 자세로 국민의 삶 속에 더 깊이 들어가겠다"고 밝혔다.

