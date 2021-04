삼성SDS, 2367억원 규모 동탄 데이터센터 취득 결정

[아시아경제 지연진 기자] 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 189,500 전일대비 1,000 등락률 -0.52% 거래량 108,857 전일가 190,500 2021.04.15 14:48 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDS, 삼성전자와 6588억 규모 아웃소싱 서비스 계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일삼성에스디에스, 커뮤니티 활발... 주가 4.6%. close 는 경기도 동탄 데이터센터를 2367억원에 취득한다고 15일 공시했다.

취득목적은 HPC(High Performance Computing)용 데이터센터를 신축을 위한 것이다. 이 회사는 "거래상대는 아직 확정되지 않았디"며 "취득 예정일자와 관련해 공사완료 및 가동예정일은 2022년 12월"이라고 전했다.

