'포스트 코로나' 대비하는 호텔…신규 출점 러시

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19로 지난해 최악의 실적을 기록한 호텔업계가 ‘포스트 코로나’를 대비한 호텔 신규 출점에 나서 주목된다.

◆"럭셔리 위의 럭셔리" 조선 팰리스

15일 조선호텔앤리조트는 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔(조선 팰리스)'을 다음달 25일 오픈한다고 밝혔다. 조선 팰리스는 국내 최고 특급호텔 중 하나인 조선호텔의 헤리티지(유산)를 계승해 첫 선을 보이는 최상급 독자 브랜드 호텔이다. 한국 최초로 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드인 '럭셔리 컬렉션'과 소프트 브랜드 제휴를 맺고 국내에 첫 선을 보이는 '럭셔리 컬렉션' 호텔이기도 하다.

조선호텔앤리조트는 코로나19가 한창이던 지난해에도 공격적인 호텔 오픈을 이어왔다. 지난해 10월 그랜드조선부산을 시작으로 포포인츠바이쉐라톤서울명동, 그래비티서울판교, 그랜드조선제주 등 6개월 만에 4개의 신규 호텔을 열었다. 이는 신세계그룹이 포스트 코로나 시대 호텔 산업의 긍정적인 면을 더 크게 본 결과다. 조선 팰리스는 신규 출점 계획의 정점에 있는 럭셔리 호텔로, 정용진 신세계 부회장도 오픈을 앞두고 ‘이타닉 가든’ 등 호텔 내 식음업장을 연이어 방문하며 관심을 드러냈다.

서울 강남구 역삼동 옛 르네상스호텔 부지에 들어서는 조선 팰리스는 로비층 웰컴 리셉션과 3·4층 연회장, 24~36층 객실·다이닝, 조선 웰니스 클럽 등으로 구성됐다. 객실은 스위트룸 44개를 포함해 총 254개다. 객실은 등급에 따라 △스테이트 △마스터스 △그랜드 마스터스 △마스터스 스위트 △조선 그랜드 마스터스 스위트 등 9개 종류로 구성됐다. 콘스탄스, 이타닉 가든, 더 그레이트 홍연, 1914 라운지 & 바, 조선델리 더 부티크 등 5개 고메 컬렉션이 들어온다.

호텔 디자인은 그랜드조선부산과 그랜드조선제주를 디자인한 프랑스 출신 움베르트&포예 디자이너가 맡았다. 어메니티는 럭셔리 컬렉션의 시그니처 어메니티인 바이레도의 '르 슈망'을 비치했다. 조선 팰리스는 "호텔 시그니처 향인 ‘라스팅 임프레션’도 개발하는 등 오감을 만족시키는 서비스를 준비하고 있다"고 말했다.

◆서부산에 13번째 신라스테이

프리미엄 비즈니스 호텔을 표방하는 신라스테이는 이날 신라스테이 서부산을 오픈했다. 2013년 11월 동탄에 1호점을 개관한 후 13번째 신라스테이다. 호텔신라는 지난해 코로나19 여파가 한창이던 4월 삼성점을 연 데 이어 이날 서부산 역시 오픈했다. 서부산점은 명지국제신도시에 위치해 코로나 종식 이후 비즈니스 수요를 흡수하기 수월하다.

신라스테이는 코로나 이후를 바라보고 향후 여수점, 세종점도 계획대로 오픈한다는 목표다. 신라스테이 서부산 역시 오픈 전후로 내국인 고객에 포인트를 맞춘 마케팅을 이어간다. 가족 단위 비대면 여행객, 친구·연인과의 봄 나들이 여행객, 환경 친화적 여행객, 나홀로 여행객 등에 맞는 다양한 패키지를 내놔 각자 상황에 따라 선택할 수 있게 했다. 지역 주민 대상 식음 할인 프로모션 등도 진행한다.

