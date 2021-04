속보[아시아경제 임주형 기자] 미국 식품의약국(FDA)와 질병통제예방센터(CDC)가 존슨앤존슨(J&J)의 자회사 얀센의 코로나19 백신 접종을 즉각 중단하라고 지시한 가운데, 존슨앤존슨측이 자사 백신의 유럽 내 출시를 연기할 것이라고 밝혔다.

AFP통신 등에 따르면 존슨앤존슨은 13일(현지 시각) 공식 홈페이지에 성명을 올려 "우리는 유럽에서의 백신 배포를 적극적으로 늦추기로 결정했다"고 밝혔다.

이는 미보건당국이 '드물지만 심각한' 형태의 혈전증 사례를 이유로 J&J 백신의 사용 중단을 권고한 직후에 나온 결정이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr