[아시아경제 우수연 기자]조 바이든 미국 대통령이 국무부 국제안보·비확산 담당 차관보에 한국계인 C. S. 엘리엇 강(59)을 지명할 계획이라고 백악관이 12일(현지시간) 밝혔다.

강 내정자는 현재 국무부에서 국제안보·비확산 담당 차관보 대행을 맡고 있으며, 지난 1월부터는 군비통제·국제안보 담당 차관의 업무도 함께 맡고 있다. 바이든 정부 출범 이후 차관보급에 지명된 한국계 인사로는 이번이 두 번째다.

강 내정자는 예일대학교에서 박사 학위를 따로 펜실베니아대와 노던일리노이대에서 국제안보학 교수로 재직했다. 2005년부터는 국무부 국제안보·비확산 담당국에서 핵심 역할을 맡아왔다.

