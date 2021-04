독일 4월 ZEW 경기기대지수 70.7…예상치 하회

[아시아경제 우수연 기자]독일 민간 경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)가 13일(현지시간) 발표한 4월 독일 경기기대지수가 70.7로 시장 예상치를 하회했다. 이는 전월의 76.6보다도 감소한 수치다.

ZEW 관계자는 "코로나19 재확산에 따른 재봉쇄에 대한 두려움으로 민간 소비 기대치가 낮아졌다"고 지수 하락의 배경을 설명했다.

