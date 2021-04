4월 대한민국 엔지니어상에 김영종·이은석

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부와 한국산업기술진흥협회는 대한민국 엔지니어상 4월 수상자로 김영종 LG전자㈜ 연구위원과 이은석 ㈜엘제이 이앤에스 대표이사를 선정했다고 12일 밝혔다.

이 상은 산업현장의 기술혁신을 장려하고 기술자를 우대하는 풍토를 조성하기 위해 매월 대기업과 중소기업 엔지니어를 각 1명씩 선정하여 과학기술정보통신부 장관상과 상금 500만원을 수여한다.

대기업 수상자인 김영종 LG전자㈜ 연구위원은 탑로더 세탁기의 혁신적인 고효율ㆍ대용량화와 진동 소음을 획기적으로 저감하는 신기술 개발에 기여한 공로가 인정돼 수상자로 선정됐다.

중소기업 수상자인 이은석 ㈜엘제이 이앤에스 대표이사는 분진 저감장치와 저압 무화 살수설비 시스템 개발 및 상용화를 통해 석탄 분진으로 인한 환경오염 최소화에 기여한 공로가 인정됐다.

