롯데백화점, 편집숍 시시호시 1주년…고객 감사 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 15일부터 30일까지 라이프스타일 편집숍 시시호시 론칭 1주년을 맞아 다양한 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

시시호시는 매일 매일이 좋은 날이라는 의미로 재미있고 개성있는 상품을 테마별로 구성한 라이프스타일 편집숍이다. 1호점은 롯데백화점 김포공항점에 311㎡ 규모로 오픈했고, 인천터미널점에 2호점을 열었다. 특히 지역 명물 빵집 이성당과 협업해 만든 디저트 카페 이성당과자점은 풀빵, 양갱, 전병, 밀크쉐이크 등 추억의 간식을 재조명해 새롭게 선보였다.

롯데백화점은 이번 1주년 기념행사에서 이성당과 협업해 준비한 이성당 단팥빵·밀크컵 세트를 점별 500세트 한정으로 3일간(김포공항점 15~17일, 인천터미널점 16~18일) 판매한다. 또한 벵디의 캔버스백 5종, 이성당과자점의 흰앙도리, 코네코키친의 한식수저세트 등 1년 동안 가장 사랑받았던 상품들을 최대 50% 할인 판매하는 한정 기획 행사를 진행한다. 툴프레스스튜디오와의 협업을 통해 1주년 기념 리미티드 사은품 ‘한아조 칩비누’와 시시호시 파우치도 금액대별 사은품으로 증정한다.

한편, 롯데백화점은 올해 시시호시 매장을 확대하며 본격적인 브랜드 강화에 나선다. 오는 30일 롯데백화점 평촌점 3호점 오픈을 시작으로, 동탄점과 부산본점에도 오픈을 준비하고 있다. 추가 오픈을 통해 연내 총 6호점까지 확대한다는 계획이다.

롯데백화점 관계자는 “코로나19로 어려운 시기를 겪으면서도 1년 동안 시시호시가 많은 고객들에게 큰 사랑을 받아 감사하다”며 “앞으로 매장에서 더 많은 고객들이 발견의 기쁨을 느낄 수 있도록 트렌디한 큐레이션을 지속해서 선보일 예정이다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr