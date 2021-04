바이든 "SK·LG 분쟁 합의, 美 자동차 산업의 승리"(상보)

[아시아경제 임혜선 기자] 조 바이든 미국 대통령(사진)이 LG에너지솔루션(LG화학)과 SK이노베이션 배터리 분쟁 합의를 두고 성명을 통해 "미국 노동자와 자동차 산업의 승리"라고 평가했다.

바이든 대통령은 11일(현지시간) 성명에서 "'더 나은 재건'(Build Back Better) 계획의 핵심은 미래의 전기차와 배터리를 미국 전역에서, 미국 노동자들이 만드는 것"이라며 이같이 밝혔다.

바이든 대통령은 "세계적으로 수요가 증가하는 전기차와 관련 부품을 공급하고 국내에 임금 수준이 좋은 일자리를 창출하는 한편 미래의 일자리를 위한 기틀을 마련할 수 있도록 강력하고 다각적이고 탄력적인 미국 기반의 전기차 배터리 공급망이 필요하다"라면서 "오늘 합의는 그 방향에 맞는 긍정적인 걸음"이라고 강조했다.

그러면서 "이러한 동력에 기반해 나의 '미국 일자리 계획'은 수백만 개 새 일자리를 창출하고, 미국 자동차 산업이 더 강해지도록 지원하고, 미래의 전기차 시장에서 승리하게 할 것"이라고 덧붙였다.

LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 현금 1조원과 로열티 1조원 등 총 2조원 선에서 배터리 분쟁을 마무리짓는 데 합의했다고 이날 발표했다. 국내외에서 진행하던 모든 소송도 끝내기로 했다. 합의에 따라 영업비밀을 침해한 SK가 LG에게 2조원을 주기로 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr