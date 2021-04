방탄소년단, 美 '아이하트라디오 뮤직 어워드' 3개 부문 후보

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 '아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Award)'에서 총 3개 부문의 수상 후보에 올랐다.

미국 라디오 방송 아이하트라디오(iHeartRadio)는 8일(한국시간) 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 '2021 아이하트라디오 뮤직 어워드' 후보를 공개했다. BTS는 '올해의 베스트 듀오/그룹(Best Duo/Group of The Year)'과 '베스트 뮤직비디오(Best Music Video)', '베스트 팬 아미(Best Fan Army)' 부문에 이름을 올렸다. BTS가 이 시상식에서 3개 부문에 수상 후보가 되기는 이번이 처음이다. .

특히, '올해의 베스트 듀오/그룹' 후보로는 마룬5(Maroon 5), 조나스 브라더스(Jonas Brothers), 댄 앤 셰이(Dan and Shay), 트웬티 원 파일럿츠(Twenty One Pilots) 등 쟁쟁한 글로벌 팀들이 선정돼 타이틀을 향한 치열한 경쟁이 예상된다.

올해 '페이보릿 뮤직비디오 안무(Favorite Music Video Choreography)' 부문에는 BTS의 디지털 싱글 'Dynamite' 안무를 만든 빅히트 뮤직의 손성득 퍼포먼스 디렉터가 후보에 올랐다.

2014년 시작된 '아이하트라디오 뮤직 어워드'는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최하는 시상식이다.

BTS는 2018년 '베스트 보이밴드(Best Boy Band)', '베스트 팬 아미' 부문을 수상했고, 2019년에는 '베스트 팬 아미', 2020년에는 '베스트 팬 아미'와 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'로 '베스트 뮤직비디오'의 영예를 안았다. 특히, 지난해에는 온라인으로 생중계된 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌 2020(iHeartRadio Music Festival 2020)'에도 참여해 화려한 퍼포먼스를 펼쳤다. 매해 장르를 대표하는 아티스트를 초청하는 이 축제에서 BTS는 한국 가수는 물론 아시아 가수로는 유일하게 라인업에 이름을 올렸다.

한편, '2021 아이하트라디오 뮤직 어워드'는 내달 27일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장(Dolby Theatre)에서 개최될 예정이며, 미국 FOX 채널을 통해 생중계된다.

