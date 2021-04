삼성전자, 日 올림푸스와 스마트폰 카메라 협업할까?

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,600 2021.04.09 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다 close 가 일본 카메라 업체인 올림푸스와 스마트폰 카메라 부문에서 제휴할 수 있다는 소문이 나오고 있다.

IT매체 샘모바일은 8일(현지시간) 유명 IT팁스터 아이스유니버스를 인용해 삼성전자가 올림푸스와 협업할 수 있다고 보도했다. 샘모바일은 만약 두 회사 간 협상이 진행되고 파트너십이 현실화된다면 내년 ‘갤럭시S22’ 시리즈나 연내 ‘갤럭시Z폴드3’ 스페셜 버전에 협업의 결과물이 적용될 가능성이 높다고 전했다.

삼성전자는 현재 스마트폰 카메라 품질 측면에서 중국 제조사보다 우위를 점하고 있다. 그러나 최근 중국업체들은 유명 카메라 전문업체들과 제휴를 통해 품질 개선에 나서고 있다. 비보가 최근 X60 스마트폰 시리즈를 위해 칼 자이스와 파트너십을 맺은 것, 화웨이가 라이카와 장기간 파트너십을 유지하고 있는 것이 대표적이다.

샘모바일에 따르면 삼성전자가 올림푸스와 협업하게 된다면 핫셀블라드가 원플러스9 시리즈를 두고 원플러스와 협업했던 것과 유사하게 컬러 튜닝과 이미지 처리 작업을 함께 할 것으로 예상된다. 다만 샘모바일은 카메라 전문업체와의 제휴가 카메라의 성능 개선을 보장하는 것은 아니라며 실질적인 카메라 품질 혁신보다는 마케팅 측면에서 제휴를 바라볼 필요가 있다고 지적했다.

과거 삼성전자는 NX라는 브랜드로 전문가 수준의 미러리스 카메라와 교환식 전용 렌즈를 제작했다. 다만 렌즈교환식 카메라 등 전용 카메라 시장이 축소되면서 2015년 시장에서 철수했다. 당시 카메라 사업부 소속 카메라와 이미징 전문가들은 스마트폰 사업부로 편입된 것으로 알려졌다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr