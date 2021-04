진중권 "민주당, 애정 가지고 비판하면 '공격'으로 인식...국민의힘은 얘기 들어주더라"

[아시아경제 김소영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 8일 더불어민주당에 대해 "민주당은 애정을 가지고 비판하면 공격으로 인식한다"고 비판했다.

진 전 교수는 이날 대구 호텔인터불고에서 열린 제1기 영남일보 지방자치아카데미 입학식 특별강연에서 "제가 칼럼을 50꼭지를 썼다"며 "그런데 (민주당은) 그걸 공격으로만 생각한다"며 이같이 지적했다.

그는 또 이번 4·7 서울·부산 재보궐선거와 관련해 "민주당 선대본부장은 바로 김어준"이라고 비판했다. 진 전 교수는 김씨를 '음모론자'로 표현하며 "음모론자가 하는 방송을 두고 집권당이 당 차원에서 밀어주고, 후보까지도 덤벼들었다"고 날선 비판을 가했다.

진 전 교수의 이 같은 비판은 'TBS 뉴스공장' 진행자 방송인 김어준 씨가 자신의 방송에서 연일 '생태탕 의혹'을 언급하고 국민의힘에서는 이를 네거티브로 규정, 결국 민주당 입장에서 좋지 않은 영향을 받았다는 것으로 풀이된다.

반면 진 전 교수는 국민의힘에 대해서는 긍정적인 평가를 내놨다. 그는 "국민의힘에도 쓴소리를 많이 했고 당에 뇌가 없다고도 했다"면서 "그래도 그 당은 이야기를 들어주더라"라고 말했다.

그러면서 "(국민의힘은) 5·18 사과하고 두 대통령(이명박·박근혜 전 대통령)에 대해 사과했다"며 "지지자들은 유세장에 태극기를 들고 오지 않았다. 내가 비판하면 들어주고 때로는 반성했다"고 말했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr