이베이코리아, 필립스코리아와 업무제휴협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 9일 필립스코리아와 업무제휴협약(JBP)을 맺고, 이커머스 경쟁력 강화를 위해 상호 협력한다고 밝혔다.

양사는 전날 서울 중구 필립스코리아 본사에서 협약식을 진행하고 향후 협력 강화 방안에 대해 논의했다. 그 일환으로 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션, G9에서 필립스 면도기 모델 3종을 단독 판매할 예정이다.

또한 이베이코리아의 익일-합배송 서비스인 스마일배송 상품으로 필립스의 생활가전 제품을 선보이고, 집중적인 마케팅을 실시한다. 이베이코리아의 프리미엄 멤버십 서비스 스마일클럽 회원을 필두로 필립스 면도기에 대한 좋은 경험과 혜택을 제공하는 등 고객의 편의 증진을 위한 다양한 협업도 진행할 계획이다.

전항일 이베이코리아 대표는 “양사의 핵심 역량을 발휘해 전략 상품을 다양한 혜택과 함께 선보임으로써 시너지를 극대화할 것”이라며 “스마일배송 스마일클럽 등 스마일서비스를 적극 활용한 공동 프로젝트를 진행해 양사 모두가 좋은 성과를 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

