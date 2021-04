[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회(의장 김태영)는 ‘2020 회계연도 세입·세출 예산’ 집행 전반에 대한 검사를 위해 결산검사 위원을 위촉했다고 8일 밝혔다.

이번 결산검사 위원은 고경애 서구의원, 윤영춘 세무사, 김인철 지방의회 연구소장 등 총 3명으로 구성됐다. 오는 27일까지 20일간 활동한다.

2020 회계연도 세입·세출의 결산, 계속비·명시 이월비 및 사고 이월비의 결산, 채권 및 채무의 결산, 재산 및 기금의 결산 등에 대해 예산 집행 전반에 대해 적법성과 적정성, 효과성 등을 살펴볼 예정이다.

