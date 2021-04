인니 국방장관 접견한 文…"차세대 전투기 공동개발, 양국 신뢰 보여줘"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 한국-인도네시아가 공동 개발중인 한국형전투기(KF-X) 사업과 관련, "차세대 전투기 공동개발 사업은 양국간 고도의 신뢰를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 8일 오후 청와대에서 KF-X 시제기 출고식에 참석하기 위해 방한한 프라보워 수비안토 인도네시아 국방부 장관을 접견하고 "신남방정책을 통해 양국간 전략적 동반자 관계를 더욱 내실있게 발전시켜 나가고자 한다"며 이같이 밝혔다.

프라보워 장관은 이날 문 대통령과의 면담에 앞서 서욱 국방부 장관과 회담에서 양국간 국방협력 문제를 논의하고, KF-X 공동개발 의지가 변함없다는 사실을 확인했다.

문 대통령은 "한국은 아시아 국가 중 유일하게 인도네시아와 전략적 동반자 관계를 맺고 있다"고 강조하고 "한국과 인도네시아의 차세대 전투기 공동개발 사업은 잠수함 협력사업과 함께 양국간 고도의 신뢰와 협력관계를 상징적으로 보여주는 것"이라고 평가했다.

이어 "프라보워 장관의 한국 방문은 양국 방산 협력의 성공을 위한 굳건한 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 차세대 전투기의 양산과 기술 이전, 제3국 공동 진출 등을 위해 양국 간의 방산 안보 협력이 더욱 발전되어 나가기를 바라며, 프라보워 장관께서 역할을 해 달라"고 덧붙였다.

또 문 대통령은 조코 위도도 인도네시아 대통령에게 안부인사를 전하는 한편, 인도네시아 소순다 열도 동부지역에서 홍수, 산사태로 막대한 인명피해가 발생한 데 대해 깊은 애도를 표하고 조속한 복구를 기원했다.

이에 프라보워 장관은 "한국에서의 따뜻한 환영과 모든 것에 먼저 감사한다"며 "양국 관계가 더 협력하고 발전할 수 있도록 할 것"이라고 답했다.

