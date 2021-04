KCC글라스, 한국해비타트와 주거환경 개선 후원 협약 체결

'따스한 공간 만들기' 협약, 친환경 바닥재와 인테리어 상품 후원 약속

[아시아경제 김종화 기자]KCC글라스가 한국해비타트와 후원 협약을 체결하고 사회취약계층 주거환경 개선에 적극 나선다.

KCC글라스는 8일 서울 중구에 위치한 한국해비타트 사무실에서 독고진 KCC글라스 이사, 이광회 한국해비타트 사무총장 등 양측 관계자들이 참석한 가운데 '따스한 공간 만들기' 협약식을 갖고 사회취약계층 주거환경 개선을 위한 친환경 바닥재 및 인테리어 상품 후원을 약속했다.

KCC글라스는 이번 협약을 통해 한국해비타트와의 상호 협력을 강화하고 사업과 연계한 사회공헌 활동인 사회취약계층 주거환경 개선에 적극 나설 계획이다. KCC글라스는 대한불교조계종사회복지재단의 지역아동센터 환경개선 사업과 사단법인 '희망의 러브하우스'의 무료 집수리 후원 사업 등에도 바닥재를 지원하며 주거환경 개선에 힘을 보태고 있다.

KCC글라스 관계자는 "이번 협약으로 한국해비타트와의 협력을 강화해 사회취약계층 주거환경 개선에 적극 앞장설 계획"이라며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 강조했다.

