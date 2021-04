[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 오는 12일부터 내달 2일까지 비대면 한마음 치매극복 걷기 행사를 개최한다.

8일 시에 따르면 이번 행사는 치매 인식개선과 치매극복 캠페인 확산을 위해 시가 매년 치매안심센터를 통해 실시하는 행사로 ‘코로나19’ 확산 예방을 위해 온라인으로 진행된다.

치매에 관심이 있는 목포시민이면 누구나 참여가 가능하다.

스마트 폰에 걷기 플랫폼인 ‘워크온’앱을 설치한 뒤 ‘목포시 치매안심센터’ 공식 커뮤니티에 가입한 후 ‘2021년 한마음 치매극복! 걷기 챌린지’에 참여한 후 휴대폰을 가지고 걸으면 된다.

하루 1만보 제한으로 3주 동안 목표걸음 15만보를 달성한 시민 선착순 300명에게는 행사 종료 후 목포사랑상품권 1만원권이 제공된다.

