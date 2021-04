뤼이드, '글로벌 100대 AI 기업' 국내 유일 선정

[아시아경제 부애리 기자] 인공지능(AI) 스타트업 '뤼이드'가 글로벌 100대 AI 기업에 이름을 올렸다. 국내 기업이 목록에 오른건 4년 만이다.

뤼이드는 8일 글로벌 시장조사기관 CB인사이트가 발표한 100대 AI 기업 랭킹인 'AI 100'에 선정됐다고 밝혔다. 뤼이드는 올해 이름을 올린 유일한 국내 기업이다.

CB인사이트는 전 세계 투자자·기업가들에게 기술 관련 각종 데이터를 제공하는 글로벌 시장조사업체로 매년 전 세계 AI 기술 기업 중 가장 유망한 100개의 기업 선정해 'AI 100'을 발표한다.

올해 AI 100 리스트에는 미국이 64개로 가장 많은 기업의 이름을 올렸다. 이어 영국이 8개, 중국과 이스라엘이 각각 6개, 캐나다가 5개 기업의 이름을 올렸다.

뤼이드는 AI 교육 솔루션 기업으로 학습자의 문제풀이 데이터를 기반으로 실력을 예측하고 정해진 기한 내 학습 목표를 달성하도록 돕는 기술 등을 보유하고 있다.

장영준 뤼이드 대표는 "교육 AI를 정의하고 주도하는 선도 기업으로 기술 연구, 고도화, 시장의 확대에 더 큰 책임감을 가지고 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

