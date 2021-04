“허락없는 개인정보 추적 막는다” 애플, 이달 중 iOS 업데이트

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 이달 중 아이폰 운영체제인 IOS 업데이트를 통해 사용자의 허락 없이 개인정보를 추적하는 앱을 차단한다.

7일 애플에 따르면 이 회사는 '앱 추적 투명성(ATT)' 기능을 담은 iOS 14.5 업데이트를 곧 앞두고 있다. 업데이트 시점은 정확히 밝혀지지 않았지만 최근 팀 쿡 애플 CEO가 '몇 주 내 배포될 것'이라고 언급한 점을 고려하면 이달 중 업데이트가 될 것으로 예상된다.

iOS 14.5에서는 그동안 페이스북의 반발로 논란이 됐던 '앱 추적 투명성' 기능이 애플 기본 앱을 포함한 모든 앱에 적용된다. 페이스북은 이 업데이트로 광고 사업의 매출액이 반 토막 날 수 있다고 불만을 표출해왔지만 최근에는 "더 많은 기업이 페이스북을 통해 직접 상품을 판매하기로 결정하면 오히려 이익이 될 수 있다"며 비판의 수위를 낮춘 바 있다.

사용자가 iOS 14.5를 설치하면 ATT를 적용하지 않은 앱은 IDFA(광고 식별자·모바일 단말기 이용자에게 개별적으로 부여하는 식별용 ID)에 대한 접근을 잃게 된다. 광고주는 IDFA를 활용해 아이폰 이용자의 검색 활동, 앱 이용 기록 등을 추적하고 맞춤형 광고를 보내왔다.

업데이트 이후 소비자가 특정 앱을 실행하면 앱 개발자는 '이 앱이 다른 회사의 앱 및 웹사이트에 걸친 사용자의 활동을 추적하도록 허용하겠습니까'라고 묻는다. 묻는 시점은 개발자가 선택할 수 있기 때문에 소비자가 앱을 설치한 때일 수도 있고, 앱에서 활동을 시작한 때일 수도 있다. 사용자는 '앱에 추적 금지 요청'이나 '허용'을 선택할 수 있다.

애플은 설정의 '프라이버시' 탭에서 모든 앱에 대한 추적을 일괄 거절할 수 있는 옵션도 제공할 예정이다. 다만 애플의 기본 앱은 추적 허용 여부를 묻는 메시지를 보내지 않는다. 애플은 광고 목적으로 사용자를 추적하지 않기 때문이라고 설명했다.

한편 앞으로 애플 기기 사용자들은 나의 찾기 네트워크 액세서리 프로그램을 통해 나의 찾기 앱의 새로운 기기 탭에서 소유 기기의 위치를 파악할 수 있게 된다. 애플은 8일 새로 업데이트 된 ‘나의 찾기’ 앱을 출시해 서드파티 제품도 개인정보 보호 및 보안을 갖춘 찾기 기능을 이용할 수 있도록 한다고 밝혔다.

나의 찾기 네트워크 액세서리 프로그램은 나의 찾기 네트워크를 서드파티 기기 제조업체들에게 개방해 서비스를 활용하는 제품을 만들 수 있도록 하고 향후 고객이 나의 찾기 앱을 통해 중요한 기기를 찾고, 추적할 수 있도록 한다. 나의 찾기 앱과 호환되는 신규 제품은 다음 주부터 벨킨(Belkin), 치폴로(Chipolo), 반무프(VanMoof)에서 출시된다.

밥 보셔스 애플 월드와이드 제품 마케팅 수석 부사장은 “십여 년이 넘도록 애플의 고객들은 나의 찾기 앱으로 분실 및 도난된 애플 기기를 찾았다”며 “이제 우리는 애플의 가장 인기 있는 서비스 중 하나인 나의 찾기 앱의 강력한 위치 추적 기능을 나의 찾기 네트워크 액세서리 프로그램을 통해 더 많은 이들에게 제공하고자 한다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr