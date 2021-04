안철수 "정권 교체 교두보 이뤘다…野 힘 합치는 게 무엇보다 중요"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 4·7 재·보궐선거에서 야권이 승리를 거둔 것과 관련해 "정권교체의 교두보를 이뤘다"고 평가했다.

안 대표는 8일 자정 직후 오세훈 서울시장 후보의 당선인사를 지켜본 뒤 이 같은 생각을 전했다.

그는 "오 후보 당선을 진심으로 축하한다"며 "문재인 정권을 심판하고 오 후보를 지지해주신 서울시민 여러분들께도 진심으로 감사의 말씀을 드리고 싶다"고 말했다.

이어 "저는 이제 시작이라고 생각한다"며 "우리 앞에는 너무나 많은 과제가 놓여 있다"고 언급했다. 안 대표는 "우선 야권이 시정(市政)을 맡으면 겸허하면서도 유능하다는 것을 시민께 보여드려야 한다"면서 "그래야 국민께서 정권교체가 더 나은 선택이라는 것을 믿어주지 않겠냐"고 강조했다.

이어 야권의 재구성 필요성도 역설했다. 안 대표는 "야권의 책임있는 분들이 정권 교체를 위해서 혁신하고, 단합하고, 함께 힘을 합치는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편, 안 대표는 이날 오 후보의 당선인사 행사가 마친 뒤 단일화 과정에서 불화를 빚었던 김종인 국민의힘 대표와 손을 맞잡는 모습을 보였다.

