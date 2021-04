[아시아경제 공병선 기자] 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,490 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-6일[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일센트럴인사이트, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 17.34% ↑ close 는 엄상진 대표이사의 해임 및 경영 정상화를 이유로 기존 엄상진 전 대표를 민세원 대표로 변경했다고 7일 공시했다. 박정운 대표는 직을 유지하기로 했다.

센트럴인사이트 측은 지난 5일 진행된 임원의 횡령 고소와 관련해 이사회를 열고 해임을 진행했다고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr