[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일

◆ 금호석유=대표이사 기존 박찬구에서 박찬구, 백종훈으로 변경 공시

◆ 고려산업=양돈사료 판매 목적 65억원 규모 금전대여 결정

◆ 필룩스=타법인 주식 취득자금 조달 목적 105억원 규모 전환사채 발행 결정

◆한국콜마=‘젤 상의 산화형 염모제 조성물’ 특허권 취득

◆기아차=안정적 자금운용 및 수익성 제고 목적 현대차증권 발행 300억원 규모 유가증권 매수

◆ 한창=운영자금 목적 20억원 규모 금전대여 결정

◆ 제이준코스메틱=무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액 2231원에서 1739원으로 조정

◆ 센트럴인사이트=이모씨 외 16명 전현직 임원 등 배임 혐의 발생

◆ 미래산업=유동성 확보 목적 약 54억 규모 전환사채 처분 결정

