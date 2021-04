[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 손나은이 색다른 매력을 선보였다.

지난 2일 손나은은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 손나은은 검은색 슬립 원피스를 입고 가녀린 몸매를 드러내고 있다. 군살 없는 몸매와 시크한 분위기가 보는 이들의 눈길을 사로잡는다.

이에 팬들은 "공주님", "너무 예뻐요", "화보 같다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 손나은은 JTBC 새 드라마 '인간실격'에 출연할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr