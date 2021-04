[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 육일씨엔에쓰=LG전자의 휴대폰 사업(MC 사업 부문) 종료에 따라 휴대폰용 강화 유리 납품을 중단한다고 공시.

◆ 에스엔유=거래소는 대표이사변경 지연공시로 불성실공시법인지정을 예고함

◆ 엔에스엔=영업양수자금, 타법인 증권 취득자금, 기타자금 조달을 위해 105억원 규모로 사모 전환사채를 발행한다고 공시.

◆ 크로바하이텍=최근 4사업연도 연속 영업손실 발생으로 관리종목으로 지정될 가능성 높아.

◆ 이엠텍=투자자금 확보와 유동주식수 증대를 위해 53억7240만원 규모로 자기주식 처분 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr