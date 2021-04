日 오사카 지사 "오사카 시내 도쿄올림픽 성화봉송 중지해야"

[아시아경제 조슬기나 기자] 요시무라 히로후미 일본 오사카부 지사가 1일 오사카시에서의 도쿄올림픽 성화 봉송을 중지해야 한다고 밝혔다.

NHK 등에 따르면 요시무라 지사는 이날 기자들과 만나 코로나19 확산으로 오사카 시에 '만연 방지 등 중점조치' 적용이 결정되는 것과 관련해 이같이 밝혔다.

도쿄올림픽 성화 봉송은 지난달 25일 일본 후쿠시마현에서 시작됐다. 오사카부 내 성화 봉송 일정은 오는 13~14일로 예정돼있다. 오사카시를 통과하는 날은 14일이다.

오사카부와 효고현, 미야기현 등에는 최근 코로나19가 급속히 확산하고 있다. 오는 5일부터는 긴급사태 발령 전 단계인 만연 방지 등 중점조치가 적용될 예정이다. 적용 시 광역자치단체장은 음식점 등에 영업시간 단축 명령을 내릴 수 있다. 외출 자제도 이뤄질 예정이다. 요시무라 지사는 이 같은 상황에서 성화 봉송을 하는 것이 무리라고 판단한 것으로 해석된다.

