박수홍 "친형에 출연료 횡령 피해…대답 없으면 가족 아냐"

30년간 100억 단위 횡령 의혹 제기

인스타그램에 글 올려 인정

[아시아경제 김봉주 기자] MC 겸 개그맨 박수홍이 친형으로부터 30년간 출연료를 떼였다는 의혹을 인정했다.

박수홍은 29일 자신의 반려묘인 '다홍'의 인스타그램 계정을 통해 "전 소속사와의 문제 이전에 가족의 문제이기에 최대한 조용히 상황을 매듭지으려 했으나 부득이하게 이 같은 상황이 벌어지게 돼 글을 남기게 됐다"면서 말문을 열었다.

박수홍은 "전 소속사와의 관계에서 금전적 피해를 본 건 사실"이라면서 "그 소속사는 형과 형수의 명의로 운영돼온 것 또한 사실"이라고 말했다. 그는 "그렇게 30년의 세월을 보낸 어느 날, 내 노력으로 일궈온 많은 것들이 내 것이 아닌 것을 알게 됐다. 이에 큰 충격을 받고 바로 잡기 위해 대화를 시도했지만, 현재까지 오랜 기간 답변을 받지 못한 상황"이라고 털어놓았다.

박수홍은 "현재 그간 일에 대한 객관적 자료를 확보해 형과 형수에게 대화를 요청한 상태"라면서 "마지막 요청이기에 이에도 응하지 않는다면, 더 이상 그들을 가족으로 볼 수 없을 것 같다"고 전했다.

그러면서도 그는 일각에서 부모에 대한 비판이 나오자 "부모님은 최근까지 이런 분쟁이 있었다는 사실을 전혀 알지 못하셨다"라고 해명했다. 박수홍은 "가장 괴로운 부분은 부모님께 큰 심려를 끼친 점"이라며 "부모님에 대한 무분별한 비난과 억측은 멈춰주시길 진심으로 부탁드린다"라고 당부했다.

현재 박수홍은 최근 1인 기획사를 차린 뒤 유튜브 활동을 하고 있는데, 유튜브 채널에 박수홍 친형과 형수의 횡령을 주장하는 글이 게시됐다.

게시글에 따르면, 박수홍은 데뷔 초부터 친형에게 매니지먼트 업무를 맡기고 출연료 등 자산 관리는 형과 형수가 했다. 작성자는 "박수홍의 출연료가 그들의 생계였다. 이들은 돈줄 끊기는 것에 불안을 느껴 박수홍의 결혼을 평생 반대했다"면서 "계약금을 포함해 출연료 미지급액이 100억이 넘고, 가족들이 도망간 상황"이라고 적었다.

이같은 상황 때문인지 박수홍은 최근에도 SBS TV '뷰티앤더비스트', MBN '동치미' 등에 출연해 "정말 내가 살면서 이렇게 상처를 받은 적이 있었나 할 정도로 힘들었다", "인생이 무너지는 경험을 했다"면서 힘든 심경을 토로한 바 있다.

한편 박수홍은 지난 1991년 제1회 KBS 대학 개그제로 데뷔해 끊임없이 방송 활동을 이어오고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr