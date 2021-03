캠코, 국세물납증권 '투자형 매각' 1호 매매계약 체결

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 JC에셋자산운용과 국세물납증권 '투자형 매각' 주권 매매계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 주권 매매계약 체결은 정부 '2020년 하반기 경제정책방향'의 일환으로, 국세물납증권 매각 활성화를 위해 외부 전문기관 평가 도입 및 매각대상을 기관투자자로 확대하는 첫 번째 투자형매각 사례이다.

캠코는 온비드 입찰 등 기존 매각방식에 더해 투자형 매각 제도를 새롭게 도입하고, 지난해 9월 국유재산법 시행령 개정에 맞춰 기관투자자를 대상으로 신규 제도, 우량 물납기업 홍보·마케팅을 통해 첫 매각 성과를 만들어냈다.

홍영 캠코 국유재산본부장은 "이번 매매계약 체결로 국세물납증권 투자형 매각 제도를 본격 도입·시행하게 됐다"며 "캠코는 비상장 물납증권 매각 대상을 기관투자자까지 확대함으로써 국세물납증권 매각을 활성화해 국가 재정수입 증대에 기여하겠다"고 말했다.

