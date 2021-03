우리자산신탁, 국토교통부 '리츠 자산관리회사' 본인가 획득

안전자산 중심의 리츠 상품 준비중

[아시아경제 송승섭 기자]우리금융그룹 종합부동산 자회사인 우리자산신탁은 국토교통부로부터 리츠(REITs) 자산관리회사(AMC) 겸영인가를 취득했다고 29일 밝혔다.

우리자산신탁은 2019년 말 우리금융그룹 자회사로 편입된 이후 사업포트폴리오 다각화를 최우선 과제로 추진하고 있다. 이번 인가를 계기로 부동산신탁, 리츠, 개발사업PF(프로젝트파이낸싱), 도시정비사업, 기업구조조정 등 맞춤형 종합부동산금융 서비스를 제공할 수 있는 발판을 마련했다는 평가다.

우리자산신탁은 현재 리츠시장에서 단기간 내에 점유율을 높이기 위해 안전자산 중심의 리츠 상품출시를 서두르고 있다. 장기 임대차 계약이 가능하고 임대수요가 풍부한 서울 강남 테헤란로와 여의도 지역 사무실을 리츠상품 후보군으로 조기출시 한다는 방침이다. 대토리츠와 도시정비리츠 등 특화상품도 계획 중이다.

이창재 우리자산신탁 대표이사는 "리츠시장 진입은 우리금융그룹의 자회사 편입후 1년만에 이뤄낸 쾌거"라며 "다른 자회사와 협업해 다양한 구조의 공모·상장 리츠 상품 출시가 가능하다"고 말했다.

