[아시아경제 장효원 기자] 삼성SDI가 차세대 배터리 ‘전고체전지’ 개발을 가속화하기 위해 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 15,500 전일대비 1,300 등락률 +9.15% 거래량 2,693,680 전일가 14,200 2021.03.25 09:38 장중(20분지연) 관련기사 씨아이에스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.74%씨아이에스, 주가 1만 5150원 (-0.66%)… 게시판 '북적'씨아이에스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.73%. close , 디에이치, 미래컴퍼니와 공동으로 전고체전지 정부 과제에 참여한다는 소식에 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비업체 씨아이에스가 강세다.

25일 오전 9시34분 현재 씨아이에스는 전일 대비 5.99%상승한 1만5050원에 거래되고 있다.

업계에 따르면 지난 24일 삼성SDI는 전고체전지 정부 과제에 수요기업이자 민간투자기업으로 참여하고 씨아이에스가 공동 참여한다고 밝혔다. 지난해 6월부터 전고체전지 연구개발 프로젝트를 수행 중이며 양산화 장비 개발이 목표다. 오는 2024년까지 정부와 삼성SDI로부터 다양한 지원을 받을 예정이다.

업계에 따르면 삼성SDI의 전고체전지 개발 가속화에 고체전해질 제조 특허를 보유하고 있는 씨아이에스가 계속해서 주목받을 것으로 전망된다.

