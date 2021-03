“아이폰 유출 막아라” 애플, 보안강화…협력사 직원 범죄이력 조회

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 폭스콘 등 아이폰 생산을 맡은 협력사들을 대상으로 공장 보안을 한층 강화한다. 앞으로 범죄이력이 있는 직원은 아이폰13 5G 등 미출시 애플 제품이 포함된 개발·생산라인에 접근할 수 없게 된다.

24일(현지시간) IT전문매체 폰아레나, 더인포메이션 등에 따르면 애플은 최근 폭스콘, 위스트론 등 협력사에 모든 생산 조립 라인 직원들을 대상으로 범죄이력을 조회할 것을 지시했다. 또한 방문객들은 공장 시설에 들어가기 전 신분증을 제출해야만 한다. 경비 부서는 민감한 제품 또는 부품을 보유하고 있는 직원들을 대상으로 상세한 이동 기록도 보관해야 한다.

애플은 각 부품 별로 특정 생산 지역에 머무는 시간 등도 파악한다는 방침이다. 이에 따라 민감한 항목이 오가는 쪽에서 비정상적으로 오랜 시간이 걸릴 경우 자동적으로 보안 알람이 울리게 된다. 이는 애플의 컴퓨터 시스템을 업그레이드함으로써 가능해진 것이라고 폰아레나는 덧붙였다.

보안카메라와 관련해서도 새로운 규정을 적용했다. 사각지대를 없애기 위해 방문 차량의 앞, 뒤, 좌우 네 면을 모두 촬영하도록 한다. 아울러 결함이 있는 부품을 파기할 경우 관련 프로세스를 최소 180일간 보관하도록 했다.

폰아레나는 "애플이 향후 아이폰 유출을 막기 위해 공장 보안을 강화한다"며 "이제 직원들에 대한 범죄기록 조회가 수행돼야 한다. 전과가 있는 사람은 미출시 애플 제품이 있는 지역에 접근할 수 없다"고 보도했다.

프라이버시 마케팅을 펼쳐온 애플은 이와 함께 직원들을 대상으로 한 사생활 보호 강화도 추진한다. 파트너사들이 지문 등 직원들 생체데이터를 수집할 수 없도록 한 것이 대표적이다. 다만 해당 규정은 협력사가 고용한 공장 근로자들에게는 적용되지 않는다고 폰아레나는 덧붙였다.

