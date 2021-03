동원시스템즈, 2차 전지용 캔 제조업체 인수

[아시아경제 이승진 기자] 동원그룹의 종합 포장재 계열사 동원시스템즈 동원시스템즈 014820 | 코스피 증권정보 현재가 53,400 전일대비 4,950 등락률 +10.22% 거래량 295,420 전일가 48,450 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 동원시스템즈, 주당 600원 현금배당 결정동원시스템즈, 지난해 영업익 977억…전년比 30%↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 24일 2차전지용 캔 제조업체인 엠케이씨(MKC)의 지분 100%를 156억원에 인수하는 계약을 체결했다고 24일 공시했다.

국내 1위 종합 포장재 기업인 동원시스템즈는 지난해 11월 충남 아산시에 위치한 아산사업장에 2차전지용 알루미늄 양극박 생산 라인을 증설한 데 이어, 이번 인수로 2차 전지용 캔 사업까지 진출하면서 2차 전지를 중심으로 한 첨단 소재기업으로의 변화에 박차를 가한다.

2차 전지용 캔은 전해액 등 내용물을 담는 용기로 누전을 막고 외부 환경으로부터 보호하는 역할을 하는 2차 전지의 필수부품이다. 엠케이씨는 2002년 설립 이후 1차·2차전지용 원통형 캔을 전문으로 생산해온 업체로, 2005년 리튬 이온 2차 전지용 18650 규격(지름 18㎜, 높이 65㎜) 원통형 캔을 자체 개발해 삼성SDI, LG ES 등 국내 주요 배터리 업체에 납품해왔다.

엠케이씨는 금형 설계에서부터 금형 제작, 프레스 드로잉 작업 및 표면처리까지 모든 제작 공정을 일괄적으로 처리하고 있다. 3개의 자체 공장을 통해 연간 1억4000만개에 달하는 캔을 생산하면도 캔의 두께를 0.3㎜ 이하로 균일하게 유지하는 기술력을 확보하고 있다. 이 같은 경쟁력을 바탕으로 지난해 매출 100억원을 기록했다.

동원시스템즈는 이번 인수를 계기로 전문 영역인 식품 및 음료용 금속 캔 생산 노하우를 접목해 향후 2차 전지용 캔 사업에서 시너지를 창출하고 업계에서 선도적인 역할을 하겠다는 계획이다.

동원시스템즈 관계자는 “앞으로 추가적인 2차 전지 부품 사업 진출을 통해 최첨단 종합 소재기업으로서의 면모를 갖출 것”이라며 “나아가 고객사들과 협업을 바탕으로 해외에 부품 생산 기지 구축을 적극적으로 검토할 계획”이라고 말했다.

