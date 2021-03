고소 취하한 정준영 前여친의 후회 "내 인생 망칠까봐"

"변호사 말에 무고죄 걱정…악플로 힘들었다"

[아시아경제 김봉주 기자] 지난 2016년 가수 정준영(31)을 불법촬영 혐의로 고소했다가 취하했던 전 여자친구 A씨가 고소 취하를 후회한다고 밝혔다.

정준영의 전 여자친구라고 자신을 소개한 네티즌 A씨는 지난23일 유튜브 채널 '끝까지 판다'에 올라온 '정준영 단톡방 사건 썰 푼다. 지상파 보도로는 차마 말하지 못한 것들' 영상에 장문의 댓글을 남겼다.

댓글에서 A씨는 "2016년 정준영을 불법촬영 혐의로 고소했던 사람"이라며 "유튜브에서 우연히 영상을 보게 돼 댓글을 남긴다"며 말문을 열었다.

그는 "사건이 모두 종결되고 진실이 밝혀진 지금 5년 간 잘못 알려져 제대로 말하지 못했던 제 이야기를 이번 기회를 빌려 직접 바로잡고자 한다"고 적었다.

이어 "저는 정준영이 저에게 소홀해 우발적으로 고소한 것이 아니고, 고소를 당한 후 정준영이 저와 사귀는 척 달래서 고소를 취하한 것이 아니다"라고 했다.

A씨는 "개인적 고통 해소와 재범 방지라는 대의를 갖고 고소했으나 일주일 만에 고소를 취하하게 된 가장 큰 이유는 신고 이후 변호사 상담 결과 증거가 불충분해 제가 무고죄를 뒤집어쓸 가능성이 있다는 얘기를 들었기 때문"이라고 밝혔다.

그는 "정준영의 죄가 중할지언정 유명 연예인을 상대로 저에게 억울한 전과가 생길 수 있는 일을 벌이는 것이 위험하다고 판단했다"면서 "경찰 조사 이후 정준영에게 고소 사실을 알리고 정준영을 만나 정준영에게 사과와 재발 방지 약속을 받아내 정준영이 일방적으로 동영상을 촬영한 정황 증거를 취득해 저를 지킬 수 있는 방편을 마련한 후에 고소를 취하한 것"이라고 말했다.

이어 "2016년 9월, 고소는 취하했으나 정준영이 기소의견으로 검찰에 송치되면서 정준영이 유죄 판정을 받을 경우에 언론에 보도될 것이 걱정됐다. 당시 제 판단으로는 정준영이 빠르게 무혐의를 받아야 저에게 2차 피해를 줄 수 있는 불필요한 언론보도를 막을 수 있다고 생각했다"고 썼다.

A씨는 "어리석다고 생각하실 수도 있겠지만 당시 사회 분위기상 이 일이 알려지면 피해자에 대한 관심도 생겨날 것이 분명했고, 성관계 동영상이라는 구체적 피해사실이 알려지는 것도 미래에 제 발목을 잡을 것으로 생각해 저는 더이상 이 일이 커지는 것을 막아야겠다는 생각뿐이었다"고 밝혔다.

그는 "실제로 언론 보도 이후 저는 많은 악플에 시달렸고 구체적 피해 사실이 공개되어 정신적으로 힘든 시간을 보냈다"면서 "아마 정준영이 저 외에도 수많은 여성들의 영상을 유포하여 인권을 유린하고 성폭행까지 하는 악질적인 사람이었다는 것을 알았더라면 절대 정준영에게 협조하지 않았을 것"이라고 전했다.

A씨는 "불법 촬영의 피해를 겪고도 무고죄로 피소당해 제 인생이 망쳐질까 봐 고소를 취하했다"고 거듭 강조했다.

그는 "정준영에게 죄를 묻는 것이 저에게 더 큰 피해로 다가올까 봐 용서하고 그를 옹호할 수 밖에 없었던 힘없는 사회초년생이었던 제 심정은 참담하고 무기력했다"고 고백했다.

이어 "정준영의 무혐의 판결 이후 저는 정준영의 휴대폰이 복원됐고 그 안에는 여성들의 동영상을 카톡으로 유포한 내용이 발견됐으나 그것이 저의 영상은 아니었기에 무혐의를 받은 것이라는 소문도 듣게 됐다"면서 "그 영상이 제가 아닐지언정 정준영의 범죄자가 아닌 것이 아닌데 무혐의를 받은 것이 이해가 가지 않았고 저는 제가 끝까지 싸워내지 못하고 입장을 바꾼 것에 대한 후회로 더 큰 고통의 시간을 보냈다"고 털어놓았다.

A씨는 마지막으로 "2016년의 저는 계란으로 바위를 치려다 완전히 깨져버렸지만 이제는 많은 분들이 성범죄 피해자의 심경에 공감해주고 함께해주는 세상이 오게 돼 참 다행스럽다. 이 글을 보시는 다른 범죄 피해자 분들에게도 범죄 피해는 당신의 잘못이 아니며 부끄러워할 일도 아니라는 것, 그리고 피해자인 당신이 완벽하게 대처하지 않았더라도 괜찮다는 것을 알려드리고 싶다"고 밝혔다.

앞서 정준영은 2016년 8월 전 여자친구의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 경찰에 입건됐다. 이후 전 여자친구가 고소를 취하했으나 경찰은 정준영 행동에 위법 소지가 있다고 보고 기소의견으로 검찰에 송치했다. 검찰은 정준영에게 무혐의 처분을 내렸다.

이후 정준영은 카카오톡 단체 채팅방 멤버들(가수 승리, 최종훈 등)과 공모해 2016년 1월 강원도 홍천과 3월 대구에서 술에 취한 여성을 집단 성폭행하고 성관계 불법촬영물을 공유한 혐의로 2019년 구속 기소됐다. 이어 지난해9월 징역 5년을 선고받고 현재 수감 중이다.

이하 정준영 전 여자친구 글 전문

안녕하세요 2016년 정준영을 불법촬영 혐의로 고소했던 사람입니다.

유튜브에서 우연히 영상을 보게 되어 댓글을 답니다.

사건이 모두 종결되고 진실이 밝혀진 지금 5년간 잘못 알려져 제대로 말하지 못했던 제 이야기를 이번 기회를 빌어 직접 바로잡고자 합니다.

저는 정준영이 저에게 소홀하여 우발적으로 고소한 것이 아니고, 고소를 당한 후 정준영이 저와 사귀는 척 달래서 고소를 취하한 것이 아닙니다.

제가 개인적 고통 해소와 재범 방지라는 대의를 갖고 고소를 했으나 일주일만에 고소를 취하하게 된 가장 큰 이유는, 신고 이후 변호사 상담 결과 증거가 불충분하여 제가 무고죄를 뒤집어 쓸 가능성이 있다는 얘기를 들었기 때문입니다.

저는 당시 대학 졸업을 앞두고 있었고, 사회에 첫발을 내딛는 중요한 시기에 아무리 정준영의 죄가 중할지언정 유명 연예인을 상대로 저에게 억울한 전과가 생길수 있는 일을 벌이는 것이 위험하다고 판단했습니다.

그래서 경찰 조사 이후 정준영에게 고소 사실을 알리고 정준영을 만나 정준영에게 사과와 재발방지 약속을 받아내어 정준영이 일방적으로 동영상을 촬영한 정황 증거를 취득하여 저를 지킬수 있는 방편을 마련한 후에 고소를 취하 한 것입니다.

고소 취하 이후 제가 정준영에게 협조하여 탄원서를 작성하고 성관계 동영상이 없다고 부인하게 된 배경에 대해서도 말씀드리겠습니다.

2016년 9월, 고소는 취하하였으나 정준영이 기소의견으로 검찰에 송치되면서 정준영이 유죄 판정을 받을 경우에 언론에 보도될것이 걱정되었습니다. 언론 보도를 예상 못했던 것은 아니나 저는 이만 이 일에서 벗어나 취업준비에 집중하고 싶었고 그 당시 제 판단으로는 정준영이 빠르게 무혐의를 받아야 저에게 2차 피해를 줄 수 있는 불필요한 언론 보도를 막을수있다고 생각했습니다.

어리석다고 생각하실수도 있겠지만, 당시 사회분위기상 이 일이 알려지면 피해자에 대한 관심도 생겨날 것이 분명했고, 성관계 동영상이라는 구체적 피해사실이 알려지는것도 미래에 제 발목을 잡을 것으로 생각하여 저는 더이상 이 일이 커지는 것을 막아야겠다는 생각 뿐이었습니다.

또 악플에 시달리면서 제가 별것 아닌 일로 정준영의 커리어를 망치고 관련 방송 종사자들에게 피해를 끼친 죄인이라고 생각하게 되어 정준영의 복귀를 도와야한다는 비이성적 판단을 하게된 것도 있습니다.

실제로 언론 보도 이후 저는 많은 악플에 시달렸고 구체적 피해 사실이 공개되어 정신적으로 힘든 시간을 보냈습니다.

하지만, 아마 정준영이 저 외에도 수많은 여성들의 영상을 유포하여 인권을 유린하고 성폭행까지 하는 악질적인 사람이었다는 것을 알았더라면 절대 정준영에게 협조하지 않았을 것입니다. 이 부분에서 당시 경찰의 부실 수사 등으로 인해 정준영의 범죄가 드러나지 않게된 점에 대해서는 저 또한 깊은 유감을 느끼는 바입니다.

현재 알려진바와 같이 경찰의 부실수사와 정준영 봐주기가 있었고 결국 제가 2016년도에 그 싸움을 이어나갔을 경우의 결말은 제가 결국 무고죄로 피소당하고 제 인생이 완전히 망쳐지는 것이 아니었을까요.

상상만 해도 끔찍하네요.

다시 한번 말씀드리지만 제가 고소를 취하한 이유는 “불법 촬영의 피해를 겪고도, 무고죄로 피소당하여 제 인생이 망쳐질까봐”입니다.

정준영에게 죄를 묻는것이 저에게 더 큰 피해로 다가올까봐 용서하고 그를 옹호할수 밖에없었던 힘없는 사회초년생이었던 제 심정은 얼마나 참담하고 무기력했을까요.

게다가 정준영의 무혐의 판결 이후 저는 정준영의 휴대폰이 복원되었고 그 안에는 여성들의 동영상을 카톡으로 유포한 내용이 발견되었으나 그것이 저의 영상은 아니었기에 무혐의를 받은 것이라는 소문도 듣게 되었습니다.

그 영상이 제가 아닐지언정 정준영의 범죄자가 아닌 것이 아닌데 무혐의를 받은 것이 이해가 가지 않았고 저는 제가 끝까지 싸워내지 못하고 입장을 바꾼 것에 대한 후회로 더 큰 고통의 시간을 보냈습니다.

그 사건 이후 저는 이렇게 공식적인 거짓말쟁이가 되어버려 앞으로 누가 내 말을 믿어주겠나 하는 생각, 그냥 내가 참고 지나갔어야 했나, 좀 더 현명하게 대처하지 못한 내가 참 바보같다는 자책부터 시작해서 세상에 대한 원망 그리고 결국은 정준영이 억울한 척하며 더 활발하게 활동하는 현실 앞에 수많은 생각들이 수년간 절 괴롭혔습니다.

그럼에도 저는 모든 억울함과 후회 원망을 극복해내고 결국은 나 자신을 응원하며 제 삶을 되찾기 위해 노력해왔고 현재 고귀하고 행복한 삶을 누리고 있습니다.

2016년의 저는 계란으로 바위를 치려다 완전히 깨져버렸지만 시간이 흐르고 많은 이제는 많은 분들이 성범죄 피해자의 심경에 공감해주고 함께해주는 세상이 오게되어 참 다행스럽습니다.

이 글을 보시는 다른 범죄 피해자 분들에게도 범죄 피해는 당신의 잘못이 아니며 부끄러워할 일도 아니라는 것, 그리고 피해자인 당신이 완벽하게 대처하지 않았더라도 괜찮다는 것, 당신의 인생을 짓밟은 범죄자가 처벌을 받는 것이 당신의 잘못이 아니라는 것을 알려드리고 싶습니다. 또 지금은 힘드시겠지만 언젠가 반드시 저처럼 행복한 일상을 되찾을 수 있다는 희망을 드리고 싶습니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr