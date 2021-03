“빨리 와서 확인하세요” 매수할 시간이 얼마 안남았어요

▶▶매일마다 급등 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶▶데이드투자그룹 급등주 감지 시스템 (HSS) ▶무료 체험하기 (클릭)

●자율주행관련주●

삼성전자의 자회사 하만이 차량과 사물간 통신 기술을 보유한 미국 실리콘 밸리 소재 스타트업 '사바리'를 인수함에 따라 관련주가 다시 한번 요동칠 것으로 보인다. '사바리'의 보유기술은 통신망을 이용해 모바일 기기, 도로 등 사물과 정보를 교환하는 기술로 관련 부품 산업이 주목받을 것으로 기대된다. 그 가운데 특히 '이 회사'를 주목할 필요 있다.

▶▶삼성과 밀접한 관련 있는 '자율주행 관련주' ▶관련 정보 받아보기 (클릭)

●차량용MCU 관련주●

차량용 MCU가 품귀현상을 겪으면서 몸값을 높이고 있다. 특히, '이 기업' 주가 향방에 대한 관심이 뜨겁다. 지난 3분기 기준 전년대비 영업이익이 144.1%, 당기순이익은 115.6% 이상 성장했으며, MCU 소재 원가 상승 및 공급량 증가로 현재 주가보다 100% 이상 성장할 것으로 예측되고 있다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 선착순으로 배포하고 있다.

▶▶급등 예상 차량용 MCU관련주 ▶▶관련주 정보 선착순 무료 배포 中 (클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶다음 급등 예상 종목 발표 임박 ▶선착순 100명 배포 中 (클릭)

관심종목: 현대퓨처넷 현대퓨처넷 126560 | 코스피 증권정보 현재가 5,190 전일대비 180 등락률 +3.59% 거래량 3,620,259 전일가 5,010 2021.03.24 12:25 장중(20분지연) 관련기사 급상승 유망주 매일마다 확인하세요! 현대퓨처넷, 커뮤니티 활발... 주가 2.13%.현대퓨처넷, 커뮤니티 활발... 주가 3.01%. close , 혜인 혜인 003010 | 코스피 증권정보 현재가 7,370 전일대비 540 등락률 -6.83% 거래량 9,813,881 전일가 7,910 2021.03.24 12:25 장중(20분지연) 관련기사 건설기계, 드론 테마에 연기금·금융투자 매수세 증가 혜인, 4대강 복원 테마 상승세에 29.89% ↑【증권가추천】 성장의 모터 달았다! 꼭 사야할 '전기차 株' close , 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 3,970 전일대비 165 등락률 +4.34% 거래량 10,425,059 전일가 3,805 2021.03.24 12:25 장중(20분지연) 관련기사 진흥기업, 주가 4135원.. 전일대비 8.67%진흥기업, 주가 3280원.. 전일대비 -6.29%진흥기업, 커뮤니티 활발... 주가 22.59%. close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 29,500 전일대비 1,050 등락률 +3.69% 거래량 13,243,097 전일가 28,450 2021.03.24 12:25 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 주가 2만 9250원.. 전일대비 2.81%HMM, 공모전환사채 2400억원 조기상환건설기계, 드론 테마에 연기금·금융투자 매수세 증가 close , 지니틱스 지니틱스 303030 | 코스닥 증권정보 현재가 3,535 전일대비 145 등락률 -3.94% 거래량 2,495,768 전일가 3,680 2021.03.24 12:24 장중(20분지연) 관련기사 《실시간》 현재 급상승 예측 종목 리스트지니틱스, 주가 3735원.. 전일대비 -0.4%지니틱스, 주가 3780원.. 전일대비 0.0% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.