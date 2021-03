기성용, 또 빌딩 209억에 매입…순천엔 '성용 빌딩'

대출 150억원대 추정

[아시아경제 김봉주 기자] 축구선수 기성용(32·FC서울)이 서울 종로구 관철동에 위치한 200억대 빌딩을 매입하며 '빌딩 부자' 대열에 합류했다.

23일 빌딩중개업계에 따르면, 기성용은 지난해 11월 서울시 종로구 관철동에 위치한 빌딩을 209억원에 매입했다.

5년 전 지어진 이 건물은 1호선 종각역 도보 2분 거리에 있다. 지하 2층~지상 9층으로 토지 152.7평, 건물 865.55평 규모다.

등기부등본상 채권최고액은 187억2000만원으로 확인됐다. 통상 대출의 120% 수준에서 채권최고액이 설정돼 실제 대출은 156억원으로 추정되고 있다.

한 부동산 전문가는 "매입 당시 임대 수익이 4% 이상으로 서울에서도 임대 수익으로는 높은 수준"이라며 "향후 안정적인 임대 수익을 기대하고 매입한 것으로 보인다"고 설명했다.

기성용은 고향 순천에도 자신의 이름을 딴 지역의 랜드마크 '성용빌딩'을 보유하고 있다. 해당 빌딩의 시세는 60억 원 수준이다.

그는 지난 2009년 순천시 해룡면 신대지구 소재 토지를 매입한 뒤 2014년 지하 2층~지상 10층 규모의 빌딩을 신축했다.

한편 기성용은 배우 한혜진과 2013년 결혼해 딸 하나를 두고 있다.

최근 기성용이 초등학교 시절 성폭행을 저질렀다는 폭로가 제기됐지만 기성용 측은 의혹을 전면 부인하고 있다.

기성용 측은 전날 폭로자들을 을 형사 고소 및 5억 원의 손해배상 청구소송을 동시에 제기하며 법적 대응에 나섰다.

폭로자 측은 이날 기성용 측이 성폭력 의혹이 불거진 이후부터 최근까지 순천·광양 지역 인맥을 총동원해 동문에게 관련 사실을 함구하라고 요구해왔다고 주장했다.

