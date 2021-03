[아시아경제 임춘한 기자] 알리코제약 알리코제약 260660 | 코스닥 증권정보 현재가 11,800 전일대비 100 등락률 -0.84% 거래량 40,833 전일가 11,900 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표알리코제약, 주당 0.05주 무상증자 결정알리코제약, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 0.79% ↑ close 은 23일 최재희 공동 대표이사가 사임했다고 공시했다. 이에 따라 이항구 단독 대표이사 체제가 됐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr