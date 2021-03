허창수 GS 명예회장, 작년 퇴직금·급여로 159억원 수령

[아시아경제 서소정 기자] 허창수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 38,900 전일대비 900 등락률 -2.26% 거래량 422,309 전일가 39,800 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 GS그룹 '친환경협의체' 출범…ESG경영 강화[e공시 눈에 띄네] 코스피-17일[클릭 e종목]국제 유가 강세…"GS 호실적 기대" close 명예회장이 지난해 퇴직금과 급여 등을 포함해 총 159억2700만원을 수령한 것으로 나타났다.

19일 GS가 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 2020년 사업보고서에 따르면 허 명예회장은 GS에서 급여 6억2700만원, 상여 10억9500만원, 퇴직금 96억8000만원 등 114억200만원을 받았다.

허 명예회장이 지난해 3월 주주총회를 통해 회장에서 물러남에 따라 1~3월 급여와 상여만 지급됐다.

GS건설 회장이기도 한 허 명예회장은 GS건설에서는 급여 22억8700만원, 상여 22억3800만원 등 총 45억2500만원의 보수도 받았다.

허 명예회장의 동생인 허태수 신임 회장은 지난해 급여로 23억4200만원을, 홍순기 사장은 급여와 상여를 포함해 총 10억8900만원을 받았다.

부회장에서 물러난 정택근 고문은 급여 3억1200만원, 상여 5억4400만원, 퇴직금 49억2900만원 등 57억8천500만원을 받았다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr