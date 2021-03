SK증권, 국내 금융기관 최초 탄소배출권 획득

[아시아경제 이민지 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 868 전일대비 2 등락률 -0.23% 거래량 8,265,727 전일가 870 2021.03.19 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '하락세'에 주식 할 맛 안나네..."해결 방법" 없을까?SK증권, 인터파크 제휴 ‘삼성전자 주식 제공’ 이벤트 실시“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 국내 금융권 최초로 탄소배출권(외부사업인증실적, KOC)을 획득했다고 19일 밝혔다.

탄소배출권은 온실가스를 배출할 수 있는 권리로 UNFCCC(유엔기후변화협약)에서 발급하며, 남거나 부족한 배출권은 시장에서 상품처럼 거래할 수 있다.

이번 성과는 국내기업이 외국에서 추진한 온실가스 감축실적을 국내에 도입할 수 있는 제도를 시행한 이래 처음있는 일로 배출권 할당 대상이 아닌 기업이 온실가스 감축 사업에 참여하고 배출권을 확보했다는 점에서 의미가 크다.

SK증권은 ESG의 중요성과 성장성을 예견하고 2017년 신재생에너지 본부를 신설했다. ESG 분야에서 국내 첫 육해상 복합풍력단지인 영광풍력(80MW), 국내 최초 LPG와 LNG 듀얼 연료사용 연료전지 발전사업 등 1조1000억원에 달하는 금융자문 실적을 보유하고 있다.

또 2018년 5월 국내 최초로 산업은행 Green Bond 3000억원 발행을 시작으로 한국남부발전 Green Bond 1000억 원, 부산은행 지속가능채권 1000억 원 등 총 2조4000억원(MBS 주관 제외)을 발행 주관하고, 2020년에는 국내 금융권 최초로 유엔기후변화협약 산하 기후기술센터-네트웍크(CTCN)에 회원기관으로 가입한 바 있다.

SK증권 관계자는 "SK증권은 녹색금융사업의 확대와 신규 사업 개발 등으로 고객, 주주, 구성원, 사회 등 이해관계자와 소통을 강화해 지속가능 성장의 기반을 마련할 예정이다"라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr